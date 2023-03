Il 3 marzo al teatro San Demetrio un evento su migranti e pene alternative Due ore e mezza dedicate alla migrazione e al reinserimento dei detenuti

Per domani venerdì 3 marzo, l’Associazione Coraggio Salerno, con la Parrocchia di San Demetrio e l’Associazione Migranti senza Frontiere, con il patrocinio morale del Comune di Salerno, è stata organizzata una manifestazione sul tema dei Migranti e della pena alternativa al Carcere. Appuntamento al Cinema Teatro San Demetrio dalle ore 18:00 alle 20:30.

Si comincia con l'incontro con l'autore de "La montagna leone": una storia di immigrazione e delle sue contraddizioni

Alle 18 si inizierà con la Rassegna, a cura di Coraggio Salerno, ‘Lo scrittore della Porta accanto - ti presento… Giampiero Somma’ autore salernitano, che presenterà il suo romanzo "La montagna leone" uscito nel 2021 a cura del Gruppo Albatros Il Filo S.r.L. di Roma. Il tema trattato sotto forma di romanzo da Somma è quello dei migranti. La storia si svolge a Salerno ed i protagonisti chiave sono Sandro e Chiara, giovani salernitani, ed Ibrhaim, immigrato africano. Come viene specificato nella nota stampa, "Molti altri personaggi girano intorno a loro e le storie si snodano mostrando tutte le contraddizioni, le paure, le ingiustizie, la precarietà, lo sfruttamento, il carcere, le scelte di una vita che non sarà mai più la stessa ma che si riempirà di contenuti e di umanità. C’è chi vivrà e chi non ce la farà ma ad ogni modo il sacrificio avrà dato un senso alla vita di altri ed in particolare a quella di Alessandro ed alle sue scelte future". Un tema certamente attuale - considerando anche la recente tragedia occorsa al largo delle coste italiane, in cui più di 50 persone hanno perso la vita in un naufragio. L’incontro con l'autore sarà condotto da Lucia Napoli, volontaria di Coraggio Salerno, e dal dialogo che ne seguirà con gli ospiti presenti primo (tra cui il Presidente della Fondazione Migrantes, S.E.Rev. Monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio).

Insieme a Coraggio Salerno si affiancheranno, condividendone l’evento, la Parrocchia di San Demetrio, con il Parroco Sacrestano Rosario Petrone che insieme a Mina Felici, Presidente di Coraggio Salerno, introdurrà gli ospiti dell’Associazione Migranti senza Barriere Volontari Carceri, la Fondazione Migrantes, l’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (quest'ultima rappresentata dal Direttore Antonio Bonifacio).

Dalle 19:00, una tavola rotonda sulle pene alternative al carcere

A seguire, alle 19.00, si terrà una tavola rotonda sul tema della pena alternativa al Carcere, nell’ambito del Progetto La Pena Liberata dal titolo Inclusione sociale e lotta alla recidiva. La tavola rotonda è promossa dal Ministero per le Politiche Sociali, dall’Associazione Migranti Senza Barriere Volontari Carcere e dalla Regione Campania nell’ambito del progetto La Pena liberata, finanziato dal Ministero per le Politiche Sociali e dalla Regione Campania.

Il tavolo sarà presieduto e moderato da Rosario Petrone, Presidente dell’Associazione Migranti senza Frontiere e Delegato dei Cappellani delle Carceri della Regione Campania, e si avvarrà degli interventi di monsignor Gian Carlo Perego e dell’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi. E ancora, interverrà il professore Samuele Ciambriello, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della Regione Campania; Le altre voci sono quelle della dottoressa Monica Amirante Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno; della dottoressa Rita Romano Direttrice della Casa circondariale A. Caputo di Salerno; della dottoressa Elisabetta Palmieri (Direttrice Ufficio Esecuzione penale esterna); di Paola De Roberto, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno; di Antonio Bonifacio, Direttore Ufficio Migrantes Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno.

L'evento sarà chiuso da un buffet libero.