Sorpresa al largo di Pisciotta: ritrovato relitto di età romana Al suo interno centinaia di anfore. L'imbarcazione occupa una superficie di circa 100 mq

Un relitto di età romana, da datare tra il II-I secolo a.C., è stato ritrovato in mare, al largo della costa di Pisciotta.

Sorpresa in Cilento: il primo avvistamento risale al 2021. Poi, nello scoso mese di luglio, grazie al supporto dei Carabinieri Nucleo Subacquei di Napoli, sono state svolte ricognizioni più puntuali che hanno confermato che si tratta di una nave di età romana,

I dettagli

All'interno vi sarebbero centinaia di anfore, la maggior parte conservate integralmente. L'imbarcazione, delle dimensioni di 12 x 8 metri, giace a una profondità di 152 metri e occupa una superficie di circa 100 mq.

L'area, su richiesta della Soprintendenza di Salerno, è stata interdetta dalla guardia costiera di Palinuro.

"Un rinvenimento eccezionale", come sottolineato dal soprintendente Raffaella Bonaudo. Al lavoro per eventuali azioni da intraprendere per tutelare l'importante scoperta.