"Le Ninfe della Tammorra" protagoniste al premio Mia Martini Il gruppo campano ha trionfato nella sezione Etnosong

"Le Ninfe della Tammorra" di Vietri sul Mare si aggiudicano il premio Mia Martini. Il trio campano di Serena Della Monica ha trionfato nella sezione Etnosong. Emozione ed entusiasmo per il prestigioso riconoscimento. "Dopo il premio della critica del 2018 nella nostra sezione con Luna, abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione e di stima con il patron Nino Romeo, con il quale ci interfacciamo tra musica, interviste e tanta amicizia", ha sottolineato Serena Della Monica. "Il suo invito ad essere presenti alla serata finale come ospiti, ci ha lusingato, ma sentirsi chiamare sul palco come vincitrici nella sezione Etnosong del 2023, ci ha lasciate annichilite e strabiliate. La nostra voce Sara Schiavo, è stata strepitosa anche con la chitarra, mentre la bella Carlotta D'Avino, come sempre è stato il nostro motore. Un grazie anche al direttore artistico, Franco Fasano, per l'elevatissimo livello culturale presente nella kermesse».

Le "Ninfe" portano avanti un progetto musicale ambizioso, partendo dalla tradizione la contaminano con il pop, sfociando nella Word music. Impegnate anche nel sociale, sono protagoniste e promotrici della campagna di sensibilizzazione contro le violenze sulle donne e tutte quelle di genere: non a caso hanno portato In prima fila alla manifestazione di Bagnara, "un posto occupato", come loro tributo alla causa.