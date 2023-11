Le storie archeologiche ambientate a Nocera Superiore: Nuceria diventa fumetto L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Cuofano alla Borsa del Turismo di Paestum

Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore, ha scelto la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum per presentare, in anteprima, le avventure archeologiche di Nuceria: eroina del fumetto illustrato e narratrice di uno storytelling per ragazzi, in uscita nei prossimi mesi.

«Il progetto editoriale parte da lontano ed è parte integrante del percorso identitario che, insieme al brand, stiamo portando avanti insieme alla Soprintendenza di Salerno per il rilancio e la piena fruizione dei siti archeologici della città - spiega Cuofano -. Abbiamo scelto un linguaggio ed una modalità comunicativa nelle corde dei più giovani perché, attraverso il racconto illustrato del fumetto, vogliamo che si appassionino alla storia della città e che lo facciano con spirito curioso».

Il fumetto, scaricabile anche in maniera gratuita dal sito web istituzionale dell’ente, sarà disponibile sia a colori che in bianco e nero per liberare la fantasia dei più piccoli.

Il viaggio di Nuceria, che si dipana tra gli scavi del teatro ellenistico-romano di Pareti ed il Battistero paleocristiano, viene scandito anche dalla presenza di una monetina parlante, ‘Deni’, raffigurante il didramma dell’antica Nuceria Alfaterna.

«Proprio sul teatro di Pareti stanno per partire le attività di restauro con la Soprintendenza e contiamo di poterlo restituire presto alla comunità ed ai visitatori che verranno in maniera completa e fruibile, con l’auspicio che le proposte lanciate al Ministro della Cultura, Sangiuliano, la scorsa settimana possano trovare accoglimento concreto e fattivo», aggiunge il sindaco.

Dopo mesi di lavorìo silenzioso, legato perlopiù ad attività di natura amministrativa e di programmazione, il percorso di rilancio archeologico dell’Amministrazione Cuofano ha puntellato diverse relazioni strategiche sull’asse Pompei-Paestum: dal protocollo d’intesa con la città dei templi all’incontro con il direttore Gabriel Zuchtriegel, sino ad arrivare alla proposta d’istituzione di una Soprintendenza Speciale per l’Agro lanciata al Ministro Sangiuliano.