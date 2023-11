Carmen Lasorella a Vietri per presentare il suo ultimo libro La giornalista ospite della rassegna letteraria "Quello che le donne... dicono!"

Sabato 2 dicembre, nella sala del consiglio del palazzo di città di Vietri sul Mare, con inizio alle 10.30, secondo appuntamento con la rassegna “Quello che le donne… Dicono!”, organizzata dal Comune di Vietri sul Mare, ed in particolare dal giornalista Antonio Di Giovanni, nell’ambito delle manifestazioni culturali “Vietri Cultura”, per la direzione artistica di Luigi Avallone e incentrata sulle produzioni letterarie e creative al femminile, con il patrocinio dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone” e della Proloco di Vietri sul mare.

Sarà la giornalista Carmen Lasorella a presentare il suo ultimo lavoro letterario ” Vera e gli schiavi del Terzo Millennio” (ed. Marietti1820). A portare i saluti istituzionali il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni de Simone ,il presidente dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”, Francesco Romanelli e Giuseppe Mugnano addetto stampa della casa editrice “Marietti 1820”,mentre a dialogare con la scrittice-giornalista sarà la giornalista Rosanna Di Giaimo vicepresidente dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.

"Vera e gli schiavi del Terzo Millennio" è un romanzo che fa pensare ed emoziona. Un romanzo che porta in primo piano una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità.

Vera, la protagonista, è una attivista nota per le sue battaglie a tutte le latitudini, affiancata da una voce narrante diversa da lei per generazione e cultura e dirige una struttura che si occupa di migranti e scopre che è infiltrata dal malaffare.Vera è come il suo nome: tenace e irriducibile, eppure in crisi. Quando Ahmed le consegna la mappa del sistema criminale che governa il Mediterraneo, Vera ritrova l’energia per lottare contro la criminalità che dilaga a discapito di chi è costretto a migrare.Il romanzo è ambientato in un’era in cui la tecnologia informatica può diventare nemica o alleata, La trama si dipana tra vicende private, attacchi informatici e minacce mentre pagina dopo pagina si incrociano le generazioni e alternano le voci narranti. Accanto a lei, Mariella, la sua segretaria-amica-assistente espressione della gioventù 4.0., con qualche decina di anni in meno, tante insicurezze e pochi sogni. Sono i migranti gli schiavi del terzo millennio, un’umanità vulnerabile, invisibile e senza diritti. Ed è in questa sua battaglia che incontrerà “storie e talenti, alleati e nemici”. Tra insidie informatiche e amicizie inattese, farà fino in fondo la sua parte, di nuovo padrona del suo destino.. L’epilogo sarà travolgente, con un nuovo inizio nel segno dell’amore.

Carmen Lasorella diventa nota in seguito alla conduzione del Tg2 delle 13 una delle edizioni più viste del tg della seconda rete Rai, dove rimane per 10 anni. Prima donna corrispondente dalle aree di guerra per la TV italiana , sopravvive ad un tragico agguato in Somalia nel 1995 nel quale rimane invece ucciso Marcello Palmisano. Ha inoltre realizzato programmi di grande spessore giornalistico e culturale su Raiuno, Raidue, Raitre ed alla Radio.Per la sua fattiva attenzione ai temi della donne,della solidarietà e del sociale il comune di Vietri sul mare ha deciso di assegnarle il Premio “Donna ..E’!...” 2023 . Il premio consiste in un'opera unica creata dal maestro Francesco Raimondi .La manifestazione è presentata dal giornalista Antonio Di Giovanni ed aderisce al progetto “Posto Occupato “campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne,nata nel 2013 da Maria Andaloro, che ha ideato e messo in piedi questa campagna che ha fatto il giro d’Italia ed ha anche oltrepassato le Alpi, e rappresentata in questo evento da Tina Lambiase. La presentazione del libro verrà accompagnata dagli interventi musicali dei ragazzi dell’Istituto del Liceo musicale “De Filippis –Galdi “ di Cava de’ Tirreni.