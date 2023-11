Cava De' Tirreni protagonista alle "Gallerie d'Italia" A Torino l'evento per i 75 anni della Federazione associazioni fotografiche

In occasione dei 75 anni della fondazione della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, a Torino dall’8 al 10 dicembre 2023, presso le Gallerie d’Italia, saranno esposte centinaia di ritratti realizzati dall’Associazione Culturale “Fotogramma Zero” nell’ambito del progetto nazionale “Obiettivo Italia – Censimento fotografico” a cui ha partecipato anche Cava de' Tirreni.

“Una iniziativa importante a cui ha partecipato molto volentieri anche la nostra amministrazione – afferma Lorena Iuliano, assessore all’Istruzione – è certamente una occasione di promozione per la nostra città. Un grazie all' Associazione fotografica cavese Fotogramma Zero per aver elevato la fotografia della nostra città a livello nazionale. Ma è alla cittadinanza che ha partecipato divertita che il sindaco e l’intera Amministrazione comunale rivolgono un sentito ringraziamento, per essersi messi in gioco e divertiti insieme a noi”.