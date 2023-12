Inclusione sociale e creatività, a Sarno arrivano i "Mercatini di Natale" Protagonisti i ragazzi del centro diurno Sergio Piro’ e della ‘Casa Impresa Benessere’

L’atrio del Palazzo comunale di Sarno si trasformerà in un'incantevole oasi di gastronomia, arte e inclusione sociale in occasione dei ‘Mercatini di Natale’, un evento straordinario che si terrà il 18 e il 19 dicembre dalle ore 16 alle 21.

I protagonisti indiscussi di questo piccolo grande evento saranno i ragazzi ospiti del ‘Centro Diurno Sergio Piro’ di Sant’Antimo e della ‘Casa Impresa Benessere’ di Arzano, (servizi cogestiti da ASL Napoli2 Nord e l’ATI Elleuno e Consorzio Italia). Un evento che unirà diverse realtà in un’unica missione: celebrare il Natale con un tocco di solidarietà e inclusione.

Per i visitatori, l’opportunità di immergersi in un mondo di creatività si tradurrà in una varietà di prodotti unici realizzati con cura e passione dai giovani pazienti dei due centri di riabilitazione psichiatrica coinvolti. Dai dolciumi artigianali a tematiche natalizie a lavori a maglia e sartoria, ogni pezzo esposto racconterà una storia di impegno e talento. Ogni creazione è il risultato di laboratori artistici guidati da esperti arte-terapeuti.

Questi ‘novelli artigiani’ mostreranno al pubblico non solo la bellezza delle loro ‘invenzioni’, ma anche la forza della resilienza e l’importanza dell’inclusione sociale. I ‘Mercatini di Natale’ di Sarno diventano così uno spazio magico dove le differenze si trasformano in un’opportunità per la comunità di crescere insieme.