"A volte basta una canzone", a Salerno record di affluenza per la mostra Il pittore e urban artist Antonio Cotecchia nella chiesa di Sant'Apollonia

Record di affluenza, circa 2000 visitatori in 10 giorni, e tante emozioni per la mostra immersiva “A volte basta una canzone". Lucio Dalla 10 canzoni in mostra” del pittore e urban artist Antonio Cotecchia, che si è svolta durante il periodo natalizio presso la ex chiesa sconsacrata di Sant’Apollonia, nel centro storico di Salerno, in collaborazione con Erre Erre Eventi.

Complice soprattutto il passaparola, a rendere omaggio all’artista salernitano e al suo originale progetto, un’esposizione itinerante pittorica e sonora, è confluito un pubblico eterogeneo, sia per età che per provenienza geografica. Molti visitatori salernitani hanno accolto con grande entusiasmo e coinvolgimento emotivo l’iniziativa, tanto da tornare più volte con amici e familiari, partecipando numerosi anche alle due serate in cui il palinsesto è stato arricchito dal contributo di performer e artisti locali: il duo musicale composto da Marco Vecchio e Flavio Erra e la performance teatrale di Antonio Grimaldi e Cristina Milito Pagliara del Teatrogrimaldello.

Infatti, come ribadito dall’artista durante l’incontro-intervista con la giornalista radiofonica e scrittrice Valeria Saggese, tra gli intenti della mostra vi è stata anche la volontà di creare nuove sinergie con il territorio, facendo di “A volte basta una canzone” una sorta di contenitore in grado di generare emozioni, stimoli e cultura nella città di Salerno.