Montesano sulla Marcellana in corsa per diventare "Il Borgo dei Borghi" Bicchielli: "Importante risultato per il Vallo di Diano, promuoviamo il territorio"

“Montesano sulla Marcellana, ameno borgo della provincia di Salerno, sarà il rappresentante della Campania nel concorso Il Borgo dei Borghi, in onda sul terzo canale della Rai”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli che esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal borgo del Vallo di Diano.

“La provincia di Salerno, dunque, si conferma una grande eccellenza, questa volta in ambito regionale, per le sue bellezze e le sue unicità architettoniche, storiche, enogastronomiche, naturali - ha detto l’onorevole Bicchielli -. Montesano è proprio questo: un insieme di eccellenze che fanno di quel borgo un gioiello incastonato nella grande corona che è la Campania intera. Votare Montesano sulla Marcellana nel concorso televisivo deve essere per l'intera regione un orgoglio che parte dalle proprie radici e arriva al futuro, ma deve essere anche un momento per conoscere e far conoscere un piccolo angolo di Italia, quell'Italia vera e poco conosciuta”.

Il deputato salernitano, tra le altre cose, è particolarmente impegnato per il riconoscimento delle città di identità: “un primo passo importante, il riconoscimento delle città d’identità consente a borghi come Montesano di poter essere valorizzati al meglio, - ha aggiunto il deputato - Rinnovo l’appello a votare Montesano sulla Marcellana, a sostenere questa magnifica comunità, motivo di vanto per la provincia di Salerno e la regione Campania”.