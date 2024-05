Giornata dedicata all'Europa, i templi di Paestum si illuminano di blu Il richiamo ai colori della bandiera dell'Unione

"Blu come il colore della bandiera europea è la luce che avvolge i templi di Paestum per annunciare un viaggio attraverso la storia del nostro continente". Dal parco archeologico salernitano un messaggio di unità in occasione della Giornata dedicata all'Europa.

Un gesto simbolico ma significativo che ha annunciato, da ieri, l'avvio di un ampio programma di eventi dedicati all'arte e alla cultura europea che si terranno nei Parchi archeologici di Paestum e Velia.