Presentata stagione teatrale del Teatro delle Arti di Salerno: 10 appuntamenti Dal 9 novembre fino al 23 marzo

Da Rocco Papaleo a Lina Sastri, passando per Enzo Gragnaniello, Marisa Laurito, Gino Rivieccio e Justine Matera, Francesco Procopio e Giancarlo Ratti, Paolo Caiazzo e Maria Polignano, Biagio Izzo, Francesco Pannofino, Gigi e Ross, e Antonello Costa. Sono loro i protagonisti della stagione teatrale 2024-2025 del Teatro delle Arti di Salerno, presentata questa mattina dal direttore artistico Claudio Tortora a Palazzo di Città. 10 appuntamenti che andranno in scena a partire dal 9 di novembre fino al 23 marzo (due le repliche). Rinnovato anche l'appuntamento con Studenti a teatro, per un nuovo pubblico consapevole, il progetto curato da Monica De Santis ed Olga Chieffi, che da quattro anni vede gli studenti delle scuole superiori salernitane, incontrare i protagonisti della stagione teatrale ed assistere alla messa in scena degli spettacoli per poi realizzarne degli articoli giornalistici. La stagione teatrale alzerà il sipario sabato 9 novembre e domenica 10 novembre con Rocco Papaleo con Recital, spettacolo scritto e diretto dallo stesso Papaleo. Si prosegue poi sabato 23 e domenica 24 novembre con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello che proporranno Vasame, scritto da Marisa Laurito e diretto da Massimo Venturiello. Terzo appuntamento in cartellone per sabato 30 novembre domenica primo dicembre con Paolo Caiazzo e Maria Bolignano, protagonisti di "quella visita inaspettata", commedia comica scritta e diretta da Caiazzo. Gino Rivieccio e Justine Mattera saranno invece i protagonisti sabato 11 e domenica 12 gennaio di "Nati 80", spettacolo scritto da Claudio Tortora e diretto da Antonello Ronga. Si prosegue ancora sabato 25 domenica 26 gennaio con Francesco Procopio e Giancarlo Ratti, che proporranno al pubblico Grisù, Giuseppe e Maria di Gianni Clementi, per la regia di Pierluigi Iorio. Sabato 8 e domenica 9 febbraio ritorna un amico del Teatro delle Arti, Biagio Izzo che proporrà la divertente commedia di Augusto e Toni Fornari dal titolo "L'arte della truffa". Sabato 22 domenica 23 febbraio sarà la volta di Francesco Pannofino protagonista dello spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni Chi è io? Terzultimo appuntamento sabato 1 e domenica 2 marzo con il duo comico Gigi e Ross che saranno i protagonisti dello spettacolo scritto e diretto da Fortunato Calvino Vico Sirene. Sabato 15 e domenica 16 marzo sarà poi la volta di Antonello Costa che presenterà La vita è un attico, scritto dallo stesso costa per la regia di Andrea Palotto. Chiude la stagione teatrale sabato 22 domenica 23 marzo Lina Sastri con Concerto.