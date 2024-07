San Mango Piemonte, tutto pronto per il festival "Una Voce per Melissa" L'iniziativa, giunta alla terza edizione, si terrà dal 12 al 14 luglio

Musica, intrattenimento, momenti di informazione e sensibilizzazione e tanti ospiti nel ricordo della giovane Melissa La Rocca. È stata presentata in mattinata la 3^ edizione del festival canoro una “Voce Per Melissa” 2024, in programma i prossimi 12, 13 e 14 luglio a San Mango Piemonte, a partire dalle ore 21.

Presenti alla conferenza stampa l’assessore alle Pari Opportunità, Istruzione e Cultura di San Mango Piemonte, Federica Rega, il Presidente dell’Associazione Melissa La Rocca, Vinicio La Rocca, il vicepresidente ed organizzatore dell’evento Ciriaco Russomando, il Direttore dell’Organizzazione Gaetano Palumbo e il Direttore Artistico il M° Alessandro Fortunato. Con loro anche la Dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci” di Salerno, Lea Celano e la Dirigente scolastica del Liceo Artistico “Sabatini – Menna” di Salerno, Renata Florimonte.

Gli studenti del Liceo Artistico, con la supervisione dei professori Ildebrando Iacuzio e Mara Maione, hanno realizzato i trofei che saranno consegnati ai vincitori dei premi in palio nelle tre serate del festival. Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono state assegnate borse di studio, del valore di 250 euro, alla Memoria di Melissa La Rocca e Vittorio Senatore a quattro studenti meritevoli dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci”. A riceverle sono stati Andrea Sabatino (I F), Gaetano Lamberti (II F), Marica Armenante (IV C) e Federico Candurro (IV C).

IL FESTIVAL

Saranno 20 i giovani cantanti, selezionati tra oltre 150 artisti che hanno inviato la propria candidatura, che parteciperanno al festival canoro. I giovani saranno divisi in due gruppi, con 10 esibizioni per ciascuna delle prime due serate, il gran finale, in cui si decreterà il vincitore dell’edizione 2024 è fissato, invece, per domenica 14 luglio. Ai partecipanti, di età compresa tra i 14 e i 30 anni, l’opportunità, quindi, di mettersi in gioco mostrando doti e qualità canore.

I PREMI

Ben 12 i premi che verranno assegnati nell’edizione 2024 del festival. Al vincitore del concorso canoro sarà assegnato il Premio in Memoria di Melissa La Rocca, quelli in Memoria di Asia Bassi e Liliana Piscopo andranno, rispettivamente, al secondo e terzo classificato. Previsti, poi, il Premio della Critica in Memoria di Luigi Di Martino, il Premio Giuria Popolare in Memoria del prof. Enrico Vitolo ed il Premio della Band in Memoria di Danilo Delle Donne. Annalisa Minetti sarà premiata nella categoria Disabilità nell’arte e nello sport. I Premi Special Thanks andranno alla dott.ssa Alessandra Di Giacomo (Disturbi dell’Alimentazione), Ettore Forte (Giuria) Annalisa D’Agosto (Giuria), al M° Andrea Montella (Giuria) e a Gaia Bassi (Giuria).

IL PROGRAMMA

Nella serata di apertura del concorso, venerdì 12 luglio, interverrà per i saluti il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Saranno presenti anche il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e il Sindaco di San Mango Piemonte Francesco Di Giacomo.

Non mancheranno, inoltre, gli ospiti. A divertire il pubblico nel corso della prima serata, il 12 luglio, sarà il trio comico Villa Perbene. Si proseguirà poi sabato 13 luglio quando sul palco del festival si esibirà Annalisa Minetti, cantautrice, presentatrice e atleta paralimpica. Ospite della stessa serata Rocco Pepe, giovane e talentuoso cantante salernitano, originario di Rufoli, finalista, nell’edizione 2023, di “Io Canto Generation” il talent show di Mediaset condotto da Gerry Scotti. Nella serata finale, domenica 14 luglio, il M° Beppe Vessicchio sarà presidente di giuria.

Non soltanto musica ed intrattenimento ma anche informazione e momenti di sensibilizzazione affidati a specialisti del campo medico che affronteranno tematiche di rilevante importanza in particolare per le più giovani generazioni. Della Sindrome di Brugada, malattia cardiaca congenita che ha provocato la morte di Melissa La Rocca, parlerà il dott. Gennaro Vitulano. La dott.ssa Alessandra Di Giacomo, invece, tratterà il tema dei disturbi alimentari.

Per le tre serate della manifestazione canora sarà allestita una zona food a cura dell’Associazione MAGNO presieduta da Eugenio Martini.

Per richieste da parte dei media, contattare: Gaetano Palumbo Responsabile Organizzazione 3^ edizione Concorso Canoro Una Voce Per Melissa 2024 Telefono: +39 330447880 E-mail: gaepal17@hotmail.com