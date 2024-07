Baronissi, al via la mostra "FotoGraffOcchi" dedicata ai writers di Overline Il lavoro è stato realizzato da Giovanni Ricciardi, artista della Valle dell'Irno

Trae interamente ispirazione dal lavoro dei writers di Overline jam, la mostra “FotoGraffOcchi: gli occhi dei graffiti di Overline” realizzata dall'artista Giovanni Ricciardi e in esposizione da oggi a domenica presso il bar Diamante di Baronissi. Un lavoro che parte da lontano e che racchiude i momenti più interessanti della rassegna di graffiti e street art che si tiene nella città della Valle dell'Irno da 15 edizioni.

“Ciò che ha impnotizzato me – spiega Ricciardi – sono stati i writers durante l'Overline che da tanti anni si tiene qui a Baronissi. Overline jam è un festival, è una delle jam hip hop più famose ed apprezzate d'Italia che richiama a racconta tanti artisti che esprimono la loro arte. Opere pensate, disegnate e dipinte dal cuore e dall'anima di ragazzi e ragazze, da artisti molto creativi e originali”. Un percorso che ha ispirato Ricciardi che ha deciso di dedicare una mostra a questo evento. “Li ho fotografati ed elaborati attraverso i miei occhi e la mia sensibilità. E di queste opere ho cercato di sottolineare il valore ed il significato degli occhi in tutte le sue espressioni, viaggiandoci con la mia fantasia. Infatti alcune sono state da me riviste, lavorate e ritoccate. Non stravolte, per rispetto degli artisti che le hanno prodotte”.

Una mostra che ha riscosso già consensi. Per Luciano Villari, esperto d'arte ed amico d'infanzia di Ricciardi, “Giovanni vuole con questo lavoro dare un respiro non solo di carattere artistico ma anche civile e a tratti politico”. E ancora: “Il vero senso è: guardate con i vostri occhi e interpretate la realtà con il costro sguardo, quello di cultura, quello di pensiero, quello di volontà. A qualunque livello e qualunque esso sia. 36 sguardi sono l'esempio della vastità del vedere. Aprite gli occhi, sempre.”