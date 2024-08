La Fondazione Scuola Medica Salernitana garantisce l'apertura ad agosto Grazie all'impegno dei tantissimi volontari

La fondazione Scuola Medica Salernitana, grazie all’impegno dei tantissimi volontari che stanno aderendo alla campagna “Diventa amico della Scuola Medica Salernitana”, riuscirà a garantire l'apertura dei propri siti museali, anche , per tutto il mese di agosto Se Salerno deve essere una città turistica e se Salerno è la città della Scuola Medica Salernitana bisogna necessariamente dare a tutti i turisti che si

affacceranno, durante il mese di agosto, tra i vicoli del borgo Antico della Schola Salerni l’opportunità di attraversare i mille anni di storia della Scuola partendo da Alfano I e Costantino l’Africano, passando per Giovanni da Procida e Matteo Silvatico e raggiungendo il professore Cotugno di cui il Museo della Medicina e Chirurgia di Salerno è il degno specchio della sua epoca.

I musei della medicina e chirurgia in Italia si contano sulle dita delle due mani e Salerno è di sicuro tra quelli con la più grande ed importante collezione e con le ambientazioni più realistiche, come la spezieria del XV secolo e la farmacia del

XVII secolo. Gli orari di apertura sono consultabili dal sito ufficiale della Fondazione Scuola Medica Salernitana: fondazionesms.it