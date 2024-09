Baronissi, la "vita" del Convento rivive nel libro di padre Maurizio Pianta Il ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione della Chiesa

Nell'anno in cui la comunità di Baronissi celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione di San Francesco a patrono della città, è in uscita il libro “Spinti dal decoro e dalla decenza” (edito da Bruno Libri), scritto da padre Maurizio Pianta che ha ripercorso i fatti principali avvenuti nel XX secolo all'interno del Convento della Santissima Trinità di Baronissi. Il frate-cronista, attraverso gli atti discretoriali e i capitoli conventuali, ha ricostruito fatti avvenuti tra il 1920 e il 1980 sia all'interno della comunità francescana che nella comunità di Baronissi.

Dalla lettura dei registri di cronaca dei frati è stato possibile documentare lavori di ristrutturazione del Convento, presenze di personaggi importanti, episodi avvenuti in paese o donazioni ricevute. Nel 1944, ad esempio, i frati francescani beneficiarono di una donazione di 5mila lire come riconoscimento per aver conservato durante la Seconda Guerra Mondiale il materiale del consiglio provinciale dell'Economia.

Nel libro scritto da padre Maurizio Pianta, inoltre, c'è spazio anche per importanti avvenimenti legati alla storia italiana: dalla Seconda Guerra Mondiale alle epidemie, passando per il Referendum istituzionale del 1946 con il quale si scelse tra monarchia e repubblica.

Il libro sarà messo in vendita al costo di 10 euro ed il ricavato sarà interamente utilizzato per sostenere la ristrutturazione della Chiesa del convento francescano.