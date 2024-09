Salerno, Luoghi del Cuore: il Fai sostiene il restauro della Chiesa di S.Giorgio È ritenuto improcrastinabile un intervento di risanamento definitivo

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia la dodicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” e chiama tutti a partecipare dal 17 settembre al 10 aprile 2025 alla più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano che da vent’anni raccoglie le segnalazioni dei luoghi più amati dagli italiani e che perciò meritano un futuro. Attraverso il censimento - che ad oggi ha registrato oltre 11 milioni di voti raccolti a favore di più di 39.000 luoghi votati in 6.508 Comuni (pari all’83% del totale) - il FAI contribuisce a valorizzare i luoghi cari ai cittadini, innescando una partecipazione che si estende dalle comunità alle istituzioni, locali e nazionali, in un concorso virtuoso di energie e di risorse che unisce e rinsalda la società civile. E il censimento è solo una parte del programma: “I Luoghi del Cuore” è anche il mezzo per intervenire direttamente nel recupero di alcuni luoghi votati. I vincitori, infatti, ottengono premi economici per realizzare interventi di restauro o valorizzazione; e anche i luoghi che non hanno vinto, ma hanno raggiunto la soglia minima di 2.500 voti, possono aspirare al contributo presentando, dopo il censimento, un progetto all’apposito Bando. Dalla prima edizione a oggi sono stati sostenuti 163 interventi di tutela, restauro e valorizzazione in tutte le regioni.

La Delegazione FAI di Salerno sostiene il progetto di restauro all’interno della Chiesa di San Giorgio proposto dal comitato "La storia e la bellezza della chiesa di San Giorgio nel cuore" composto da: don Roberto Piemonte, Rettore di San Giorgio, architetti Antonio Cipresso ed Enrico de Nicola, Rosanna Romano, Giuseppe Lauriello, Giacomo Lo Presti, Fondazione di religione e di culto “Alfano I” Sa, Fondazione Carisal Sa, IIS Genovesi – da Vinci Sa, Salerno Opera Impresa Sociale srl Sa, una rete autorevole di persone, enti ed istituzioni, che intende accendere i riflettori su una tra le più belle chiese di Salerno, un gioiello del barocco, uno scrigno d'arte nel cuore del centro storico della città, seriamente minato, però, dall'elevata umidità nelle mura, con distacchi di intonaco a differenti altezze, stucchi ed affreschi murali (alcuni di pregio assoluto) ammalorati o, peggio ancora, già scomparsi. È ritenuto improcrastinabile un intervento di risanamento definitivo che blocchi e respinga nel sottosuolo la risalita capillare dovuta al poggiare della struttura direttamente sul terreno senza fondazioni ed isolamenti, prima di procedere ad un ulteriore ed ultimo intervento di restauro conservativo delle parti interessate.

Per votare online la Chiesa di San Giorgio si può cliccare qui

https://fondoambiente.it/luoghi/chiesa-di-san-giorgio-a-salerno?ldc

Nella passata edizione del censimento dei Luoghi del Cuore la Delegazione FAI di Salerno ha sostenuto il comitato “Amici della cultura e della spiritualità” guidato da Paolo Romano. In quella occasione sono stati raccolti 9.754 voti che hanno consentito di partecipare al bando del FAI ed ottenere il contributo che, con la compartecipazione del Duomo di Salerno, sta consentendo il restauro della statua della Madonna Immacolata del Tesoro di San Matteo. Il restauro che è in corso di ultimazione.

Dal 17 settembre al 10 aprile 2025 dunque si vota sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo. Si possono votare tutti i luoghi del cuore che si desiderano, senza limite numerico. Se il luogo del cuore non è già presente sul sito, si può inserirlo in qualsiasi momento. Chiunque può votare: maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri. Si può costituire un gruppo – e registrarlo attraverso la sezione “promuovi” del sito - a favore di un luogo del cuore, su cui concentrare una raccolta voti, utilizzando i materiali disponibili in ogni scheda luogo.

Il censimento è realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura.

Anche in occasione della XII edizione del Censimento “I Luoghi del Cuore”, Rai conferma l’impegno del Servizio Pubblico multimediale alla promozione, cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Rai è Main Media Partner del FAI e supporta l’edizione del Censimento 2024 anche grazie alla collaborazione di Rai per la Sostenibilità ESG.