Salta la stagione teatrale invernale dello Charlot: "Venuti meno gli aiuti" Tortora e Fiore: decisione presa con grande dispiacere

"Cari amici e sostenitori, è con grande dispiacere che dobbiamo comunicarvi una decisione difficile: quest’anno non realizzeremo la nuova Stagione Teatrale invernale che avevamo programmato". Scrivono così i direttori del Cinema Teatro Charlot Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore, comunicando di fatto a coloro che avevano già sottoscritto l'abbonamento e a gli altri possibili spettatori, che la già programmata e pubblicizzata stagione teatrale 2024/2025 del teatro di Capezzano non si terrà.

"Siamo una realtà giovane, presente sul territorio da soli tre anni, e in questo periodo abbiamo investito tantissime risorse, per riqualificare totalmente la struttura e per offrirvi spettacoli di qualità, proiezioni cinematografiche di prima visione, rassegne estive all’aperto nell’Arena Charlot, e tantissime altre attività - proseguono Tortora e Fiore -. Sfortunatamente, dopo le significative perdite di questi anni e, in ultimo, quella altrettanto importante della scorsa estate, dobbiamo fare i conti con la realtà. Purtroppo, senza il sostegno di contributi pubblici o di enti esterni, ci troviamo ora a operare con risorse limitate, e il teatro, in queste condizioni, non risulta sostenibile, poiché mettere in piedi un’altra importante stagione teatrale richiede un investimento economico significativo. - scrivono ancora i due direttori - In una piccola comunità come la nostra, che non riesce a fornire una base solida per garantire la continuità economica necessaria, diventa impossibile mantenere attive tutte le nostre iniziative. È davvero un grande dispiacere per noi rinunciare alla Stagione Teatrale, e dare la notizia agli affezionati clienti (non tantissimi) che in questi anni ci hanno scelto. La sana aggregazione e la cultura in generale vivono un momento di crisi, mentre attività più leggere e di intrattenimento sembrano riscuotere maggior interesse e sostegno. - concludono Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore - Tuttavia, non ci fermiamo: nei prossimi mesi continueremo a proporvi alcuni spettacoli, di cui vi informeremo tramite i nostri canali social. Speriamo di tornare presto con nuovi progetti, più forti di prima, grazie al vostro supporto", spiegano gli organizzatori.