Salerno, la fragilità giovanile raccontata in un corto dal Liceo Alfano I Il lavoro realizzato dai ragazzi è stato premiato al Festival cinematografico di Salerno

Un altro importante riconoscimento per il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno. Ieri sera, durante la cerimonia di chiusura della XV edizione del Festival cinematografico “Salerno in CORTOcircuito Sguardi sulla società”, il cortometraggio “Tutto ancora da scrivere”, realizzato dagli studenti dell’indirizzo FILM ADAPTOR, ha conquistato il premio “Trotula De Ruggiero” per il miglior lavoro audiovisivo scolastico.

Il corto, scritto dagli alunni delle classi 4B e 4D del Liceo Linguistico Film Adaptor e diretto da Enrico Francese, ha saputo emozionare e coinvolgere sia la giuria popolare sia quella tecnica, composta da esperti del settore cinematografico e da figure di spicco del mondo sociale e culturale.

“Tutto ancora da scrivere” affronta un tema attualissimo e delicato: la fragilità giovanile nell’era della prestazione. La protagonista, una ragazza alla ricerca di sé stessa e di un futuro incerto, rappresenta le difficoltà e le ansie che molti giovani vivono oggi. Il film, attraverso un linguaggio cinematografico accattivante, offre una riflessione profonda sulle sfide e le opportunità che la vita presenta.

Il Liceo “Alfano I” si conferma ancora una volta una fucina di talenti e un punto di riferimento per la produzione audiovisiva giovanile. Questo prestigioso riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica e rappresenta un importante stimolo per proseguire nel percorso di crescita e di sperimentazione artistica.