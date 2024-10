Villa Guariglia: sabato 26 ottobre la visita straordinaria degli appartamenti Quattro turni previsti nell’arco della giornata suddivisi in gruppi di massimo 15 persone

La Provincia di Salerno organizza una visita straordinaria agli appartamenti del complesso monumentale di Villa Guariglia, a Raito di Vietri sul Mare, sabato 26 ottobre 2024 con quattro turni previsti nell’arco della giornata suddivisi in gruppi di massimo 15 persone. Gli orari delle visite guidate sono: ore 12.00, ore 16,00, ore 17,00, ore 18,00 ed è possibile partecipare previa prenotazione obbligatoria alla mail museibiblioteche@provincia.salerno.it entro il 24/10/2024 indicando l’orario. Durante le visite sarà presente un violinista del Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno per un accompagnamento musicale.

“Nel bellissimo patrimonio culturale della Provincia di Salerno – dichiara il consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra – sicuramente spicca Villa Guariglia, splendida dimora gentilizia di Raito. Abbiamo deciso di aprirla al pubblico con queste visite guidate proprio per il suo valore storico e artistico di rilievo. Raffaele Guariglia era una figura importante della diplomazia italiana, fu Ministro degli Esteri del Governo Badoglio e la villa, nella seconda metà del 1944, ospitò Vittorio Emanuele III.

Inoltre Guariglia raccolse una ricca collezione di quadri, stampe, ceramiche e altre preziose testimonianze del gusto dell’epoca. Il suo legame con la città e il territorio di Salerno fu profondissimo, come dimostrano le pubblicazioni, i documenti e le opere conservate nella sua biblioteca privata, che egli decise di donare, insieme alla dimora, alla Provincia, affinché Salerno potesse trarne “maggior fama e lustro”.

Noi quindi, come Provincia di Salerno, in sinergia con il sindaco di Vietri sul Mare e consigliere provinciale Giovanni De Simone, mettiamo a disposizione del territorio per la visita gratuita questo bene prezioso in quanto bene comune. Appartiene a tutti noi, alla comunità salernitana, ai turisti e a chiunque voglia saperne di più.”