"Domeniche ad Arte" al museo archeologico provinciale Frammenti in dialogo con "Max Maffia"

“Frammenti dietro le quinte” è il titolo dell’ultimo lavoro di Max Maffia, chitarrista, compositore e direttore artistico del Fall Festival di Salerno. Un progetto che riannoda i fili di un percorso che nel tempo è stato contaminato anche dal teatro con gli spettacoli firmati alla regia da Brunella Caputo. E così tra colonne sonore per trailer, spot e “tappeti musicali” necessari a sottolineare reading teatrali e non solo sul bandcamp di Max Maffia c’è un nuovo viaggio di riscoperta.

Sarà questa la traccia dell’incontro in programma il 27 ottobre alle ore 11 al Museo Archeologico Provinciale di Salerno per un nuovo appuntamento di “Domeniche ad Arte”, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps e le Acli Provinciali di Salerno e con la partnership della Camera di Commercio-Coldiretti Salerno-Campagna Amica. Parole e musica si alterneranno tra Max Maffia e Brunella Caputo, attrice e regista teatrale, in dialogo con Concita De Luca. Un’intervista a specchio che lascerà spazio anche alle note con “I supereroi non muoiono mai” o “Mare” e a “frammenti” di spettacoli come “Voci dall’inferno”.

“È per me motivo di orgoglio promuovere e partecipare a questi eventi che ci regalano un valore aggiunto e contribuiscono a far accrescere il valore del nostro territorio nel segno della contaminazione tra i linguaggi. – dichiara Francesco Morra, consigliere alla Cultura e Valorizzazione dei Beni Museali della Provincia di Salerno - Ci aspetta un lavoro importante che darà i suoi frutti grazie a una rete di validissimi professionisti. Noi, come amministrazione provinciale, supporteremo tutte le idee più innovative e costruttive”.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO. Domenica 24 novembre (ore 11), giorno della vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alla Pinacoteca Provinciale, con “Don’t Explain” Mario Maysse in dialogo con Concita De Luca racconterà delle musiciste che sono state vittime di violenza (da Billie Holiday a Tina Turner, da Whitney Houston ad Ella Fitzgerald).

Per info 329 4158640 - ctasalerno@gmail.com - museibiblioteche@provincia.salerno.it.