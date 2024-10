Salerno, successo di pubblico per la 36esima edizione del Premio Charlot Entusiasmo e tante risate per lo spettacolo di Alessandro Siani

La 36esima edizione del Premio Charlot continua a riscuotere enorme successo, registrando il tutto esaurito nelle serate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Gli eventi, rispettivamente tenutisi al Teatro Delle Arti e al Teatro Augusteo, hanno conquistato il pubblico, che ha riempito le sale fino all’ultimo posto e ha omaggiato gli artisti con standing ovation al termine di entrambe le serate.

La seconda serata del Premio Charlot, presso il Teatro Delle Arti, ha visto in scena Il Principe d’Egitto, uno spettacolo diretto da Antonello Ronga e interpretato dalla talentuosa Compagnia dell’Arte. Un vero e proprio family show che, come da tradizione della compagnia, ha saputo incantare e coinvolgere spettatori di tutte le età. Da ben 13 anni, la Compagnia dell’Arte porta sul palco produzioni capaci di affascinare grandi e piccoli, dimostrando una straordinaria abilità nel rendere la magia del teatro accessibile e apprezzabile da ogni fascia d’età. L’energia degli attori, le coreografie spettacolari e l’attenzione ai dettagli scenici hanno trasformato Il Principe d’Egitto in un’esperienza emozionante e suggestiva, apprezzata da tutto il pubblico presente.

La terza serata, svoltasi al Teatro Augusteo, ha visto protagonista l’amatissimo Alessandro Siani, che ha incantato il pubblico con la sua inconfondibile comicità e straordinaria capacità di interazione. Lo spettacolo di Siani è stato un vero trionfo di risate dall’inizio alla fine: il comico napoletano, con la sua abilità innata di coinvolgere la platea, ha saputo creare un’atmosfera di forte empatia e allegria, dando vita a una serata memorabile. Le battute pungenti e la naturalezza con cui Siani si relaziona con il pubblico hanno garantito uno spettacolo esilarante, che ha fatto letteralmente “esplodere” di risate l’intera sala.

Il Premio Charlot, anche quest’anno, conferma il suo ruolo di riferimento per la cultura e lo spettacolo, proponendo appuntamenti di altissima qualità che sanno conquistare il pubblico con proposte innovative e coinvolgenti.