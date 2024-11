Mercato San Severino, il ministro Crosetto ringrazia gli alunni della "Guadagno" Messaggio per il video realizzato in occasione della Festa delle Forze Armate

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha voluto ringraziare gli alunni della scuola primaria "Don Salvatore Guadagno" di Mercato San Severino, per il video realizzato in occasione della Festa delle Forze Armate.

"Un dono inaspettato per chiudere il 4 novembre: un video che ci emoziona! I bimbi della Scuola Primaria "Don Salvatore Guadagno" di Mercato San Severino hanno realizzato una bellissima clip ispirata al nostro video istituzionale. Hanno saputo dare un tocco unico e genuino ai valori della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Essere riusciti ad avvicinare cittadini così giovani a un tema importante come quello del 4 novembre ci rende orgogliosi e felici. Grazie di cuore da tutti noi della Difesa a bambini e insegnanti per questo bellissimo regalo", il messaggio postato sui social ufficiali del ministero della Difesa.