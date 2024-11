Salerno, fine settimana "in rosa" per Scena Teatro Protagoniste degli appuntamenti la scrittrice Maria Pagano e l'attrice Rosanna De Bonis

Un vero e proprio fine settimana intenso per Scena Teatro che presenterà venerdì 22 novembre alle ore 17.30 presso il Museo Archeologico di Salerno, l’ultima opera della poetessa-scrittrice Maria Pagano, “La rifiutata”, un testo emozionante che abbraccia il dolore rendendolo consapevole realtà, un testo che sarà messo in scena dal regista Antonello De Rosa, nella prossima stagione. La presentazione teatralizzata è affidata a Scena Teatro, appunto, che per la serata ha previsto tante sorprese. Il testo ha la prefazione del giornalista Pino Strabioli.

Prosegue il fine settimana di Scena Teatro che vedrà in scena l’attrice, Rosanna De Bonis, sabato alle ore 21 e domenica alle ore 19 al teatro La Mennola di Salerno con un testo inedito di Antonello De Rosa, che ne cura anche la regia, “Sola come un cane” - una drammaturgia fortissima, intensa, cruda che rende le innumerevoli sfaccettature di una donne in preda al proprio dolore trasformato in delirio.