Arte e solidarietà, domani al via la mostra promossa dalla LILT di Salerno Previsti momenti di riflessione sull’importanza della prevenzione

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Salerno, presieduta da Giuseppe Pistolese, è pronta ad inaugurare la prima edizione della mostra “Il dono dell’arte, l’arte che dona”, che si terrà domani, giovedì 28 novembre, alle ore 17 presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno. La mostra, aperta fino all’8 dicembre, esporrà oltre 100 opere donate da artisti locali e nazionali, che saranno messe in vendita per sostenere le attività di prevenzione, sensibilizzazione e supporto ai pazienti oncologici promosse dalla LILT di Salerno.

All’evento di inaugurazione parteciperanno numerose autorità, tra cui: Francesco Morra, consigliere provinciale delegato alla cultura; Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno; Lucio Ronca, presidente della CNA di Salerno; Vincenzo Demasi, presidente dell’A.C.I. Salerno; Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno; Domenico Minnella, provveditore agli studi di Salerno; i membri del comitato organizzativo della mostra presieduto da Matilde Romito.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per unire arte e solidarietà, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare opere di grande valore culturale e, al contempo, di contribuire a una causa di forte impatto sociale. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della Pinacoteca Provinciale e offrirà momenti di riflessione sull’importanza della prevenzione e del supporto alle persone affette da patologie oncologiche.