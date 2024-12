Salerno trionfa in prima serata insieme all'avvocato Vincenzo Malinconico Napoli: "Città citata e rappresentata nei suoi luoghi simbolo"

"Un grande successo la seconda stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” in onda da ieri sera su RAI1. Tre milioni di telespettatori hanno seguito le imprese dell’avvocato “d’insuccesso” più amato della tv. Ringrazio Rai Fiction, Viola Film e Film Commission Regione Campania che hanno deciso di tornare a Salerno e farne il set principale della serie TV dove la nostra città viene espressamente citata ed è rappresentata nei suoi luoghi simbolo, dal centro storico a Piazza della Libertà". Lo ha scritto sui social il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, commentando con entusiasmo il successo della fiction girata a Salerno e che ieri sera è andata in onda in prima serata.