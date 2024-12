A palazzo Sant’Agostino presentato il programma di Natale nei Musei "Un progetto per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale"

La Provincia di Salerno ha presentato a palazzo Sant’Agostino il programma di “Natale nei Musei”, la rassegna culturale organizzata dall’8 dicembre al 12 gennaio p.v. presso i propri spazi museali. Erano presenti alla conferenza stampa il consigliere provinciale delegato alla Cultura e Beni culturali Francesco Morra, il sindaco di Vietri sul Mare e consigliere provinciale Giovanni De Simone e la dirigente del settore Reti e Sistemi culturali Gioita Caiazzo.

“Natale nei Musei – dichiara Francesco Morra – è un progetto che la Provincia ha sviluppato per promuovere e valorizzare il proprio patrimonio culturale, un piccolo regalo natalizio per la nostra comunità che può visitare e conoscere in maniera assolutamente gratuita i nostri beni, che sono beni comuni. Quindi l’Arco catalano, la Pinacoteca provinciale, il Museo archeologico provinciale ospiteranno vari eventi. A palazzo sant’Agostino invece sarà esposta la mostra sulle bellissime ceramiche di Villa Guariglia. E infine a villa Guariglia sono previste due aperture straordinarie degli appartamenti privati, una il 14 dicembre e l’altra il 4 gennaio p.v.”

“Nell’ambito del programma – dichiara Giovanni De Simone – abbiamo presentato anche il Vernissage della Mostra “Le magiche atmosfere del Natale. L’incanto dei presepi del Museo della Ceramica di Villa Guariglia”. L’esposizione resterà allestita a palazzo Sant'Agostino e visitabile fino al 12 gennaio 2025 e saranno esposte opere di Barbara Margarete Thewalt - Hannasch, Irene Kowaliska e di Richard Döelcher.”