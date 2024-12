Vietri sul Mare, si rinnova il tradizionale rito dei falò per l'Immacolata A mezzanotte avrà inizio la processione

Si rinnovano anche quest’anno a Vietri sul Mare, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, i rituali falò per la notte dell’Immacolata Concezione in un connubio di fede e tradizione. La frazione Benincasa darà un primo assaggio con i falò a mezzanotte e nella frazione Marina si compie qualcosa di più di una semplice attesa: a partire dalle 23 Piazza Della Porta, nel cuore della frazione Marina, si trasformerà in un vivace spazio di festa con stand gastronomici dedicati ai prodotti caldi della tradizione locale e le esibizioni dal vivo della Christian Brucale Band che animeranno la piazza con ritmi coinvolgenti.

Tutto questo per attendere il momento più suggestivo della notte, quando allo scoccare della mezzanotte avrà inizio la solenne processione della statua dell'Immacolata Concezione che attraverserà le vie di Marina illuminata dai tradizionali falò fino alle ore 3 per poi passare il testimone a Raito alle ore 5. Questo rito, intriso di spiritualità, simboleggia la luce e la speranza portate dalla Vergine. Una lunga notte, fatta di ricordi, di emozioni, di sapori e odori. Una lunga notte di festa e di preghiera... di fuoco e di speranza. La notte dei falò, della tradizione vietrese.