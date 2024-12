"Arte in vetrina": nei negozi di Salerno gli artisti si mettono... in mostra L'iniziativa promossa dalla Capit, con la direzione di Laura Bruno

Dal 7 dicembre al 10 gennaio 2025 riparte a Salerno l’evento "Arte in vetrina" 2024-25, a cura di Antonio Angieri, presidente della Capit, con la direzione artistica di Laura Bruno. I negozi dell'intera città arricchiranno le loro vetrine con le opere degli

artisti aderenti all’iniziativa: non solo dipinti, ceramiche, sculture e foto, ma anche libri.

La manifestazione si è affermata con successo negli scorsi anni e viene riproposta con le stesse modalità per la quarta edizione. Oltre sessanta negozi hanno aderito all’iniziativa, ospitando nelle vetrine le opere degli artisti: Alfarano Annalisa, Bruno Laura, Carleo Concetta, Cirillo Lanfranco, D’Angelo Fabiola, D’Anna Lello, D’Auto Nera, Del Giudice Marina, Del Pizzo Giulia, De Santis Lina, D’Urso Antonia Rosa, Erotes, Esposito Roxana, Gammaldi Anna Maria, Gallo Adriana, Giuga Fiorini Antonietta, Grieco Stefania, Monizzi Paolo, Mustaro Jole, Natali Adele, Rago Anna, Senatore Regina, Severino Domenico, Siano Francesco, Sorà Giorgia, Staglioli Daniela, Strepet Tania, Valese Silvana, Villani Imma, Vincensi Antonio e Zambrano Raffaela.

"Salerno diventa una galleria d’arte offrendo occasione di riflessione, lettura e di bellezza in un percorso di turismo culturale.

Ideata subito dopo il Covid, come riscatto dall’isolamento, la manifestazione oggi è anche un’opportunità per integrare l’economia all’arte ed alla cultura, in un percorso unitario facilmente fruibile e accessibile a tutti - spiegano gli organizzatori della manifestazione - . Arte in Vetrina promuove e valorizza il talento degli artisti espositori e fa vivere al cittadino la bellezza di una vetrina impreziosita da un’opera d’arte. Inoltre la pubblicità dell’evento favorirà i negozi aderenti, che saranno oggetto di curiosità e attenzione non solo dei passanti, ma anche degli artisti e degli amici".