Giorgio Borghetti e Tammurriello accendono d’arte il Natale a Teggiano Grandi nomi del panorama teatrale, cinematografico e televisivo nel borgo medievale

Grandi nomi del panorama teatrale, cinematografico e televisivo arrivano nel borgo medievale di Teggiano, durante le festività natalizie. Gli eventi teatrali e musicali sono stati voluti fortemente dal Comune di Teggiano, guidati dal sindaco Michele Di Candia, con tutti gli assessori, consiglieri e delegati, che, per questo Natale hanno voluto sponsorizzare, unitamente a Scena Teatro, eventi di assoluta qualità e rilevanza artistica per tutti. Tre gli appuntamenti con il teatro e le fiabe.

Il primo, venerdì 20 dicembre alle ore 20,00 presso il Monumentale Complesso della Ss Pietà, nel cuore del centro storico di Teggiano, arriva il musical “Natalèa” con: Enzo Tammurriello alle voci , tamburi a cornice e danza; Arianna Pecoraro alle voci, chitarra acustica e danza; Matteo Giuliano all’organetto e tamburi a cornice; Ottavio Gelone alla mandola, tamburi a cornice e voce. Il musical prevede la partecipazione straordinaria del regista teatrale, pluripremiato, Antonello De Rosa. Sabato 21 invece arriva il più grande doppiatore ed attore cinematografico italiano Giorgio Borgetti, attore di successo di fiction, cinema e teatro, nonché doppiatore di fama internazionale. Borghetti sarà in scena con un testo, capostipite della letteratura contemporanea, “Novecento” di A. Baricco accompagnato dalla musica di un musicista rinomato nel mondo, per la contaminazione della musica partenopea in versione jazz, Romolo Bianco – ambasciatore della musica napoletana nel mondo- l'adattamento e la regia è di Antonello De Rosa.

Venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio, invece, saranno giornate dedicate ai bimbi, dalle ore 16,00 alle ore 20,00- sempre al complesso della Ss Pietà- ci saranno , senza effetti speciali, anziani ed elfi, ad attendere i bimbi per raccontare loro le fiabe del Natale “Raccontami una Storia” evento dedicato ai bimbi con al centro la potenza del racconto e niente più. Gli attori appartengono alla compagnia di Scena Teatro e saranno diretti da Antonello De Rosa.

Tutti gli eventi sono stati voluti e patrocinati dal Comune di Teggiano e sono ad ingresso gratuito.