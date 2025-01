Inaugurata la Mostra "Caravaggio. La presa di Cristo", la prima volta a Salerno Credendino: “Creiamo un hub della cultura, soprattutto per i più giovani”

La presa di Cristo” dalla Collezione Ruffo, a cura di Don Gianni Citro e Francesco Petrucci, a Salerno, presso il Complesso San Michele. L’evento promosso ed organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, in collaborazione con Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. (Cultura, Religione e Arte).

“Siamo felici ed estremamente orgogliosi di essere promotori ed organizzatori, in collaborazione con la Fondazione Meeting del Mare – Crea, di un evento così straordinario e rilevante per la nostra città e per l’intera provincia”, ha dichiarato - a margine del Vernissage - Domenico Credendino, Presidente Fondazione Carisal.

“Un’opera autentica di Caravaggio per la prima volta viene esposta a Salerno, nella Sala Affreschi del Complesso San Michele, recentemente recuperato, sede attuale della Fondazione Carisal, da sempre impegnata nella promozione di eventi per diffondere l’arte e la cultura. Non è una semplice mostra, è un progetto. La Fondazione Carisal – ha detto - intende diventare un centro culturale di inclusione e di innovazione, un hub della cultura, un punto di riferimento per appassionati e per tanti giovani che avranno la possibilità di ammirare un capolavoro”.

Dopo il taglio del nastro, l’evento di presentazione, moderato dalla giornalista Rai, Ilaria Gaudino, ha visto gli interventi di Orazio Abbamonte, Presidente Fondazione Banco di Napoli, che ha parlato di “un lavoro sinergico che assicura possibilità più ampie ai territori” e di Francesco Petrucci e Don Gianni Citro, curatori della Mostra.

Francesco Petrucci ha ripercorso la storia del dipinto “un’opera complessa commissionata da Ciriaco Mattei nel 1603 al Caravaggio” ed ha ricordato che è, quella di Salerno, la terza tappa di un itinerario nazionale che è partito dal Palazzo Chigi di Ariccia e che ha fatto tappa già a Napoli.

Don Gianni Citro ha sottolineato la “portata di un evento che mette Salerno al centro della scena nazionale ed internazionale grazie alla scelta, nell’epoca della comunicazione, della ‘star delle star della pittura di tutti i tempi: Caravaggio, una scelta frutto di un importante lavoro di squadra”.

Don Gianni ha raccontato e fatto vivere il quadro, le sue caratteristiche, “un’opera potente che ha la capacità di rapire chi la guarda”.

All’evento i saluti istituzionali del Comune di Salerno con Ermanno Guerra; della Provincia con il delegato alla Cultura, Francesco Morra e della Regione Campania con il Consigliere Regionale, Franco Picarone.

La Mostra “Caravaggio. La presa di Cristo”, rappresenta un’occasione unica per ammirare da vicino uno dei massimi capolavori dell’arte barocca di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio e per consultare alcuni testi storici - in esposizione accanto al dipinto - provenienti dall’Archivio Storico del Banco di Napoli (Patrimonio Unesco), che testimoniano la presenza di Caravaggio a Napoli e attestano la realizzazione di alcune sue importanti opere nel capoluogo campano.

Nell’ambito dell’evento espositivo sono stati programmati, a partire dal 10 gennaio e fino al 21 marzo 2025, un fitto calendario di appuntamenti - ad ingresso gratuito - con il coinvolgimento di studiosi, esperti ed artisti: “I venerdì di Caravaggio” tra conversazioni, musica e teatro, che offrono al pubblico interessanti occasioni di dialogo e di confronto sulla cultura e l’arte, attraverso dibattiti, performance musicali e teatrali.

Grande attenzione inoltre è rivolta ai più giovani, destinatari del Progetto Caravaggio per le scuole: La presa di Cristo di Caravaggio, tra luci e ombre” ideato e promosso da Fondazione Carisal nell’ambito della Mostra. Scopo dell’iniziativa educativa rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di I° e II° grado della Regione Campania ed in particolare, di Salerno e provincia, è quello di contribuire alla crescita degli studenti attraverso l’arte, quale strumento di educazione e di conoscenza e di stimolare il senso di appartenenza culturale e di apprezzamento per il patrimonio artistico italiano, attraverso un percorso didattico che prevede visite guidate, proiezione di prodotti audiovisivi e pannelli didattici, alla scoperta di Caravaggio, uomo e artista e della sua prestigiosa opera nel contesto storico di riferimento.

Info e prenotazioni Visita scuole: https://www.fondazionecarisal.it/15931-2/

La Mostra è aperta al pubblico dal 5 gennaio alle ore 16:00 fino al 23 marzo 2025, tutti i giorni (Orari di Apertura: 9:30-13:30; 16:00-20:00).

Biglietti disponibili su Eventbrite e in sede (ingresso: 7 euro (intero); ridotto 5 euro (studenti universitari, over 65 anni; iscritti FAI e/o Legambiente); Gratis: studenti (fino a 18 anni) e persone con disabilità con un accompagnatore (D.M. 507/97; L. 104/92).

Maggiori info sulla Mostra: caravaggio-in-esposizione-alla-fondazione-carisal