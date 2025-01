"Nati 80", la commedia musicale al Consorzio operatori dello spettacolo L'opera scritta da Claudio Tortora inaugura il nuovo anno

Il Consorzio Operatori dello Spettacolo (COS), che da oltre 21 anni gestisce con passione il Teatro Delle Arti di Salerno, in coproduzione con la GV Eventi, inaugura il 2025 con una nuova e avvincente produzione teatrale: la commedia musicale “Nati 80”, scritta da Claudio Tortora, per la regia di Antonello Ronga. Il debutto è fissato per venerdì 10 gennaio alle ore 21.00, presso il Teatro Scarpetta di Sala Consilina, prima tappa di un viaggio che promette di coinvolgere e appassionare il pubblico. Lo spettacolo sarà successivamente in scena a Salerno, presso il Teatro Delle Arti, con due appuntamenti imperdibili: Sabato 11 gennaio, ore 20:45 e Domenica 12 gennaio, ore 18:00

Protagonisti dello spettacolo artisti di grande talento e carisma: Gino Rivieccio, Natalie Caldonazzo, Mariachiara Basso, Francesca Canale, Fortuna Capasso, Mauro Collina, Antonio Coppola, Gianni D’Amato, Teresa Di Florio, Alessandro Musto, Emanuela Emma Tondini, Valentina Tortora, Gianluca Tortora, Marco Villani.

Con la straordinaria voce solista live di Cristina Mazzacaro, che arricchirà la scena con un tocco musicale di grande intensità.

Costumi forniti da "Vog Abbigliamento" di Salerno, scenografie Bottega San Lazzaro a cura di Salvatore Acconciagioco, service audio Francesco Giunti, luci Raffaele Sguazzo

LO SPETTACOLO

“Nati 80” è una commedia brillante che racconta gli amori, i sentimenti, i tradimenti, le speranze e le passioni di una generazione che ha lasciato il segno. Attraverso le vicende di quattro coppie di giovani quarantenni, prende vita un racconto tanto divertente quanto profondo, che esplora i temi della perdita di valori, dell’insicurezza e delle difficoltà esistenziali che caratterizzano una fascia d’età alle prese con le sfide del tempo presente.

Un intreccio di situazioni comiche e riflessive conduce il pubblico a una narrazione che, pur nella sua leggerezza, tocca le corde più intime di ciascuno, offrendo uno specchio in cui riconoscersi.

I biglietti sono acquistabili presso i botteghini del Teatro Scarpetta e del Teatro Delle Arti. Non perdete l’occasione di assistere a una delle produzioni più attese dell’anno, firmata COS, che conferma ancora una volta il suo impegno nella promozione della cultura e dello spettacolo di qualità.