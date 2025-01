"Echi di tempo", a Nocera Superiore si esibisce l'orchestra "La Paganini" Appuntamento il 25 gennaio nella parrocchia Santa Maria Maggiore

Sarà la parrocchia Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, caratterizzata dallo splendido Battistero Paleocristiano di 1500 anni - divenuta anche Chiesa Giubilare in occasione dell' Anno Santo - ad accogliere le note dell'orchestra La Paganini. "Echi di tempo" è il titolo della serata attesissima da tutte le realtà musicali d'Italia. La Paganini ha la peculiarità di essere la prima realtà musicale che fonde la partecipazione attiva dei docenti di strumento del Liceo Musicale “Galizia” di Nocera Inferiore insieme ad alcune eccellenze, scoperte tra gli stessi alunni per simboleggiare il "passaggio di testimone". Assieme ai docenti e agli alunni del Galizia sono presenti grandi professori d’orchestra provenienti da ogni realtà dell’Agro e della provincia di Avellino per suggellare una collaborazione artistica tra talenti che abbraccia vasti territori della Campania stessa.

Il 25 gennaio, oltre ai valentissimi musicisti, si esibirà un coro di 45 voci preparate dal maestro Celestino Pio Caiazza, a nome “Coro Filarmonico Campano”, che nasce dall’esperienza maturata dal Coro “Letamini in Domino – Città di Sarno” e dal Coro “Alba Nova” di Scafati. Anche i musicisti solisti sono ex Alunni del Liceo Galizia di Nocera che si avviano ad una promettente carriera di docenti e concertisti: Giovanna Basile (pianista), Raffaele Ficuciello (flautista) e Monika D’Ermo (pianista) che regaleranno al pubblico brani complessi di Mozart, Stamitz, Chopin.

I solisti Lirici d’Eccezione sono i maestri Annunziata D’Alessio ed Alessandro Fortunato, rispettivamente voci di soprano e tenore, entrambi titolari delle cattedre di canto del liceo Galizia, che dedicheranno le arie più belle dei compositori di Giacomo Puccini (nella ricorrenza soprattutto del centenario) e di Giuseppe Verdi.

Genitori ed allievi conosceranno l'unica realtà formativa esistente in Campania che può sia educare la voce di un aspirante tenore o aspirante soprano, sviluppare il talento di un musicista in erba, e può accompagnarlo anche lungo un percorso lavorativo.

La Paganini è frutto del lavoro incessante del maestro e direttore d’orchestra Pietro Sellitto e del maestro Annunziata D'Alessio, che a loro volta sono anche i referenti di un prestigioso Concorso Internazionale, il CIMN - dove ricoprono rispettivamente i ruoli di fondatore e direttrice artistica. I maestri spalancheranno le porte del Battistero dalla storica bellezza per diffondere l’importanza del messaggio di forza e coraggio attraverso la musica, che può diventare realtà, lavoro, missione di vita.