Fondazione Ebris, prestigiosa pubblicazione per il presidente Alessio Fasano L'approfondimento è stato pubblicato dal New England Journal of Medicine

Una delle riviste mediche più prestigiose al mondo, il New England Journal of Medicine (NEJM), ha recentemente pubblicato un approfondimento scientifico firmato dal professor Alessio Fasano, presidente della Fondazione EBRIS e docente presso la Harvard Medical School. Il lavoro, dedicato alla “fisiologia della fame”, offre un’analisi approfondita e innovativa sui meccanismi che regolano le abitudini alimentari e il metabolismo umano, ponendo al centro del dibattito la necessità di interventi personalizzati per affrontare le sfide della salute globale. Tra le scoperte più significative vi è il ruolo del microbiota intestinale: "I metaboliti prodotti dal microbiota si configurano come mediatori fondamentali dell’asse microbiota-intestino-cervello - ha scritto Fasano -. Sebbene molto resti da chiarire, è evidente che il microbioma possa influenzare i circuiti della fame, aprendo la strada a terapie mirate e personalizzate".

"La fame è un processo fisiologico estremamente complesso - ha sottolineato il Presidente della Fondazione Ebris, tra i maggiori esperti mondiali del microbioma - influenzato non solo da fattori biologici, ma anche socioeconomici, culturali e psicologici. Nel corso della nostra evoluzione, l’avvento dell’agricoltura e la maggiore disponibilità di cibo ad alta densità energetica hanno alterato i meccanismi che regolano l’equilibrio tra assunzione e consumo calorico, contribuendo all’insorgenza di disturbi come obesità, anoressia e malattie metaboliche".

La review evidenzia come i progressi scientifici abbiano permesso di identificare nuovi target terapeutici per modulare l’assunzione di cibo in condizioni patologiche. Il lavoro del professor Fasano non si limita all’analisi teorica, ma propone anche strategie per affrontare i problemi nutrizionali globali e migliorare la sostenibilità alimentare: "Le politiche volte a ottimizzare la produzione di cibo e a comprendere meglio i meccanismi della fame possono avere un impatto positivo sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, promuovendo salute e sostenibilità a livello globale".

La pubblicazione su NEJM rappresenta un riconoscimento dell’impegno della Fondazione EBRIS nella ricerca traslazionale e nel trasferimento delle conoscenze scientifiche alla pratica clinica, confermando ancora una volta il ruolo di leadership del professor Fasano nel panorama medico internazionale.

Ecco il link della pubblicazione sul New England Journal of Medicine.