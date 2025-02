Evento speciale "I Tableaux vivants" per il Ciclo de "I venerdì di Caravaggio" Venerdì 21 febbraio al Teatro Municipale Giuseppe Verdi si terrà l’evento "Per Grazia Ricevuta"

Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 19:00, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, si terrà l’evento speciale “Per Grazia Ricevuta” sulle opere di Caravaggio “I Tableaux vivants” della Compagnia Teatri 35.

“Lo spettacolo de I Tableaux vivants ci donerà una splendida occasione d’arte. La Fondazione Carisal sostiene attività che animano la vita culturale della città e siamo particolarmente lieti di aver promosso e organizzato la Mostra con il Ciclo de “I Venerdì di Caravaggio” che costituisce un’offerta culturale di qualità, frutto di reti e sinergie per lo sviluppo del territorio” - ha dichiarato il Presidente Credendino.

L’evento è promosso ed organizzato da Fondazione Carisal, nell’ambito de “I Venerdì di Caravaggio” tra conversazioni, musica e teatro, in occasione della Mostra “Caravaggio. La presa di Cristo dalla Collezione Ruffo”, visitabile tutti i giorni fino al 23 marzo 2025, presso il Complesso San Michele in via Bastioni, 14/16 a Salerno.