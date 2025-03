Salerno, un sistema digitale per le opere della Pinacoteca Provinciale La tecnologia sarà messa in campo grazie al progetto Smart Artwork

Mercoledì 12 marzo alle 10:45 si terrà, presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno, la presentazione del progetto Smart Artwork finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’attività Next Generation EU e dal Ministero della Cultura. Il progetto vede quale elemento caratterizzante una guida digitale per favorire la fruizione delle opere esposte allo scopo di accompagnare il visitatore con tecnologie innovative.

Il sistema digitale è ottimizzato per sfruttare le funzionalità della tecnologia BEACON (Bluetooth low energy). La tecnologia messa in campo consente agli smartphone, tablet e altri dispositivi (dopo aver installato l’APP) di eseguire azioni di fruizione digitale (audio presentazione in lingua ITA o ENG) semplicemente inquadrando l’opera.

Altro elemento qualificante del progetto è la presenza di sensoristica poco invasiva per il monitoraggio e il controllo del micro clima nelle sale espositive della Pinacoteca. I sistemi di monitoraggio analizzano in tempo reale gli inquinanti presenti nell’aria indoor e rilevano gli agenti e microrganismi aerodispersi potenzialmente dannosi per la salute delle opere esposte.

Presenteranno il progetto il consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra, la soprintendente archeologa, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Raffaella Bonaudo, la dirigente del servizio Reti e Sistemi Culturali, Gioita Caiazzo, Alberto Postiglione dipartimento DISA-MIS dell’Università degli Studi di Salerno per le innovazioni digitali messe in campo e Mario Petraglia della Rotospeed Multimedia per il progetto TOCC Smart Artwork. In conclusione sarà effettuata una dimostrazione pratica dell’applicazione con i dispositivi disponibili.