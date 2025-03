VIDEO. La Scuola Medica Salernitana sbarca a New York Siglato un importante accordo di collaborazione

Supportare la cultura e la conoscenza quali elementi fondamentali ed integranti del tessuto sociale, tra gli obiettivi ormai consolidati e saldi della Fondazione Scuola Medica Salernitana che si esplicano ancora una volta in progetti ed eventi volti alla promozione della storia e della tradizione di Salerno. Un focus su tali propositi, infatti, si è tenuto sabato 15 marzo presso l'Emeroteca Comunale di Palazzo Fruscione, in occasione della presentazione del "Programma Culturale 2025", a cura della Fondazione Scuola Medica Salernitana e del Centro Studi Cenacolo "Ferrante Sanseverino''. Il suddetto Centro Studi nasce dalla volontà di diffondere su larga scala i canoni di antica bellezza radicati nella millenaria storia di Salerno, luogo di incontri e di confronti tra intellettuali ed artisti, che nel tempo e nel segno della Scuola Medica Salernitana, hanno divulgato il loro sapere tra la gente, con un approccio inclusivo e razionale, in una comunità come quella cittadina, sempre ricettiva e predisposta agli inevitabili cambiamenti sociali, ma al contempo ben ancorata alla tradizione e custode della stessa.

Durante la mattinata inoltre, la Fondazione ha formalizzato' l'importante accordo di collaborazione con la prestigiosa Università Americana "Amara Medical University di New York" che prevede l'apertura di un innovativo portale culturale, storico e turistico che darà la possibilità agli studenti americani di conoscere e compenetrarsi nella millenaria tradizione della Scuola Medica Salernitana. L'accordo è stato siglato tra il presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana, Enrico Indelli e il Rettore per l'Europa della Amara Medical University, Ferruccio Iaccarino.