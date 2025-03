Archeologia: al via lavori recupero Villa Romana a Minori Uno degli esempi meglio conservati di 'villa marittima' dell'area tirrenica

Luogo di 'otium' per gli aristocratici romani, e' uno degli esempi meglio conservati di 'villa marittima' dell'area tirrenica. Si tratta della Villa Romana e del suo Antiquarium a Minori, borgo marittimo della Costiera amalfitana. Che, adesso, grazie a un finanziamento del ministero della Cultura, "saranno finalmente restaurati e valorizzati", annuncia il sindaco Andrea Reale, confermando che oggi e' stato consegnato il cantiere alla ditta. L'edificazione della villa risale ai primi del I secolo dopo Cristo e rimase in vita, anche se con diverse funzioni, fino al VII secolo. L'Antiquarium custodisce affreschi e reperti rinvenuti anche in altre ville della zona.

Ammontano quasi a 5 milioni di euro i fondi Poc-Pon 'Cultura e sviluppo' Fesr 2014-2020 utili per svolgere i lavori di restauro e recupero. "Un intervento che, da anni, si aspettava - ricorda il primo cittadino - per la tutela e la fruizione di questo straordinario patrimonio, che diventera' piu' sicuro, accessibile e accogliente per tutti". Tra le altre cose, verra' effettuato un risanamento delle criticita' strutturali, ambientali e di fruibilita' del sito; sara' migliorata l'accessibilita' con percorsi sicuri e adeguati a tutti, inclusi i disabili. Previsti, poi, un consolidamento delle strutture moderne e antiche per garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio storico e la realizzazione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto elettrico e antintrusione. Inoltre, saranno installati impianti di deumidificazione per monitorare l'umidita' da risalita capillare.