Nocera Inferiore, torna l'appuntamento con il "Discorso alla Città" Il tema di quest'anno si ispira al valore del presepe come modello di convivenza civile

“Nel Presepe l’Architettura della Civiltà della Speranza” è il tema del discorso alla Città 2025. L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile, alle 10.30, nella Cattedrale di San Prisco a Nocera Inferiore.

Il Discorso alla Città apre il novenario in onore di san Prisco, patrono della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e della città di Nocera Inferiore. L’iniziativa voluta dal vescovo monsignor Giuseppe Giudice si ripete dal 2012.

Il tema di quest'anno propone una riflessione profonda sul valore del presepe come modello di convivenza civile e come architettura simbolica di un futuro di speranza, pace e solidarietà. In un tempo segnato da sfide globali e cambiamenti sociali, il Vescovo invita a riscoprire, nella semplicità del presepe, i fondamenti di una nuova civiltà orientata alla fraternità e alla speranza.

Il Discorso alla Città rappresenta anche un importante momento di dialogo tra la Chiesa locale, le istituzioni, la scuola e la società civile.