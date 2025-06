"Il gioco serio del Teatro", tutto pronto per la nuova edizione della rassegna Sotto la direzione artistica di De Rosa: appuntamento al castello Macchiaroli

Sarà l’antico Castello Macchiaroli di Teggiano la location originale della nuova edizione della rassegna “Il gioco serio del Teatro” sotto la direzione artistica di Antonello De Rosa. La kermesse culturale partirà giovedì 10 luglio e accompagnerà il suo pubblico verso tre proposte teatrali fino a venerdì 25 luglio. Intensa programmazione vedrà protagonisti assoluti gli attori della rinomata accademia Scena Teatro.

“Il gioco serio del teatro” voluta fortemente dal regista Antonello De Rosa è un vero e proprio grido d’invito al ritorno dell’esperienza teatrale vera, intesa e fatta dai professionisti che abitano e vivono il teatro. Teatro e musica insieme sotto le stelle di Teggiano nel salotto culturale della città, il Castello Macchiaroli, che, attraverso la sua erede Gisella Macchiaroli, ha accolto per il secondo anno consecutivo, la proposta culturale di De Rosa.

“Il mio pensiero- afferma De Rosa- non può non andare a Mariarita Giordano, l’amica cara già assessora alle politiche giovanili e dell’innovazione del Comune di Salerno, che ci è stata sempre accanto come amica e come istituzione. Con lei moltissimi anni fa nacque questa rassegna che oggi porto nel Vallo di Diano. Non ho voluto esagerare con gli spettacoli, anche perché le risorse sono piccole e perlopiù personali (come ormai da anni), ma ho concentrato in soli 3 appuntamenti questa rassegna per dare la possibilità di vivere intensamente senza interruzione il Teatro.” Per il terzo anno la rassegna godrà del contributo della Banca BCC di Capaccio Paestum e Serino. A presentare le serate Petrosino Pasquale.

Il programma:

Giovedì 10 luglio Scena Teatro presenta “Le Coefore”;

Venerdì 18 luglio Scena Teatro presenta “Edipo”;

Venerdì 25 luglio Scena Teatro presenta “Medea”;

Il costo del biglietto è di € 10.00. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Liveticket. Le informazioni e le prenotazioni possono essere effettuata attraverso i numeri 3756651853-3922710524-3333067832-0899160077.