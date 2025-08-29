Sanza, sorpresa di Fedez: canta sul palco con un piccolo fans Il rapper protagonista nel Salernitano

La bella sorpresa l’ha riservata ad un suo piccolo fans che ha voluto con se sul palco per cantare, ieri sera a Sanza il rapper di Rozzano Fedez. "Sanza - Festival dell’Accoglienza" ha confermato le attese, in Villa comunale di Piazza San Francesco oltre 2500 presenti hanno applaudito e ballato con Fedez che puntuale alle 23 è salito sul palco per 45 minuti scaldando il pubblico con un'energia pura che ha trasformato la Villa in una festa a cielo aperto.

Da Bimbi per strada a Senza pagare, passando per Sapore, La dolce vita, Sexy shop, Disco paradise, Vorrei ma non posto, Battito e altri successi del rapper ha dato il 'Battito', in un live molto coinvolgente. L’apertura della serata e poi fino a tarda notte il Dj set del giovane e talentuoso Collettivo Cvlture. Il saluto agli spettatori di tutte le età ì, presenti in Villa, arrivati da ogni parte della Campania, lo ha portato il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito che ha sottolineato come questa manifestazione, "Sanza – Festival dell’Accoglienza" è solo una prova generale di un grande vento che sarà realizzato il prossimo anno quando il progetto Sanza Borgo dell’accoglienza, che si sta realizzando, con la riqualificazione del borgo antico in albergo diffuso, sarà una realtà.

L’intervento di saluto poi di Lina Gisonna, direttrice della Fondazione Campania dei Festival che insieme alla Regione Campania, oltre che al Comune di Sanza con Anni 60 produzioni hanno realizzato l’evento. A presentare la serata il giornalista di Radio Alfa, Lorenzo Peluso. “Un ringraziamento speciale al grande lavoro svolto dal sistema di sicurezza e dell’ordine pubblico - ha concluso il sindaco Esposito - la Protezione Civile che in sinergia con Carabinieri, Polizia locale, e volontari delle Guardie Ambientali, hanno evitato ogni tipo di disagio alla viabilità accogliendo nel modo giusto le migliaia di persone che hanno scelto di essere qui con noi questa sera”.

Una serata bella ed intensa che ha appassionato e divertito anche Fedez. Sceso dal palco ha stretto la mano agli organizzatori ha ringraziato per l’accoglienza dicendo “grazie, una bella serata, mi sono divertito”.

