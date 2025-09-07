Sarno, ritorna l'appuntamento con l'Episcopio Teatro Festival

Dal 20 settembre al 4 ottobre 2025, riprenderà l'Episcopio Teatro Festival, giunto alla XXX edizione. Le tre serate si svolgeranno sul Terrazzo San Michele a Episcopio, frazione di Sarno.
La conferenza stampa di presentazione si terrà il 9 settembre alle ore 10:00 nella Sala Consiliare del Comune di Sarno.
Il cartellone prevede tre spettacoli: “Giornalisti quasi disoccupati”, scritto da Ettore Massa e Massimo Carrino con la regia di Lucio Pierri, in scena il 20 settembre; “Dio c'è ma non si vede”, a cura della compagnia comica Gino Esposito di Salerno e previsto il 27 settembre; “Colonne sonore sotto le stelle”, concerto del soprano Francesca Manzo in programma sabato 4 ottobre.