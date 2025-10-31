Scafati: esplosi due ordigni, uno nel deposito della ditta di un assessore

Si indaga sulla vicenda, al vaglio dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza

scafati esplosi due ordigni uno nel deposito della ditta di un assessore
Scafati.  

A Scafati sono esplosi due ordigni, in via Vicinale Matrone. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Nel mirino potrebbero esserci stati i camion dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Di Palma. Sentito sulla questione avrebbe riferito alle forze dell'ordine di non aver mai ricevuto minacce. 

La vicinanza

Sulla vicenda è giunta la solidarietà del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti: “Un abbraccio sincero e tutta la mia solidarietà all’amico e assessore Giovanni Di Palma e alla sua famiglia, vittime di un atto vile e violento.  Da Sindaco e da amico, chiedo con forza che sia fatta piena luce su quanto accaduto. La camorra ci fa schifo come ci fanno schifo tutti i comportamenti e gli atteggiamenti che alimentano la prepotenza”. 

Ultime Notizie