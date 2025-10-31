Scafati: esplosi due ordigni, uno nel deposito della ditta di un assessore Si indaga sulla vicenda, al vaglio dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza

A Scafati sono esplosi due ordigni, in via Vicinale Matrone. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Nel mirino potrebbero esserci stati i camion dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Di Palma. Sentito sulla questione avrebbe riferito alle forze dell'ordine di non aver mai ricevuto minacce.

La vicinanza

Sulla vicenda è giunta la solidarietà del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti: “Un abbraccio sincero e tutta la mia solidarietà all’amico e assessore Giovanni Di Palma e alla sua famiglia, vittime di un atto vile e violento. Da Sindaco e da amico, chiedo con forza che sia fatta piena luce su quanto accaduto. La camorra ci fa schifo come ci fanno schifo tutti i comportamenti e gli atteggiamenti che alimentano la prepotenza”.