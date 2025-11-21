Tour del ministro Giuli tra Salerno, Cava de' Tirreni e Nocera Superiore Dall'Archivio di Stato al Battistero paleocristiano: l'impegno del Governo per altri finanziamenti

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha visitato nel pomeriggio l'Archivio di Stato di Salerno che custodisce un patrimonio di circa centomila pezzi di documentazione cartacea e più di mille pergamene, oltre ad una biblioteca di circa ventiquattromila volumi.

La testimonianza più antica è una pergamena del 982, in scrittura minuscola beneventana, appartenente al diplomatico del Monastero benedettino di San Giorgio di Salerno.

A seguire il ministro Giuli è stato a Cava de' Tirreni dove ha visionato il campanile della chiesa di San Nicola di Bari e San Giuseppe, i cui lavori di ristrutturazione termineranno entro l'estate 2026 grazie ad un finanziamento dei fondi Mic Pnrr da 1,2 milioni di euro.

Giuli ha poi terminato la sua giornata a Nocera Superiore, in visita al Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore: "Anche questo Battistero sarà protagonista dello sforzo del ministero della Cultura affinché proceda spedita l'opera di manutenzione, consolidamento e valorizzazione. E' un posto in cui è rappresentata la stratificazione dell'identità del luogo: questo esige da parte nostra non soltanto ammirazione, ma un impegno. Devo dire che in questo caso la comunità è più che meritevole di tanta attenzione. In questo luogo ci sono diversi affreschi di cui prendersi cura in modo veloce e accurato, c'è un teatro ellenistico, ci sono vari siti circostanti sui quali si concentra la nostra attenzione, e di cui ci occuperemo", ha concluso Giuli al termine della visita.