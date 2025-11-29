Al Piccolo Teatro La Mennola di Salerno uno spettacolo dedicato ad Eduardo Antonello De Rosa porta in scena "Eduardo, Pari e Dispari. Pensieri"

Doppio appuntamento questo week end al Piccolo Teatro La Mennola di via Salvatore Calenda a Salerno sabato 29 novembre 2025 (ore 21) e domenica 30 novembre (ore 19). Un viaggio nei pensieri inediti e nelle parole ancora da scoprire del grande Eduardo, attraverso il testo cucito sui suoi attori da De Rosa.

«Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un senso alla vita», sosteneva Eduardo nella sua indagine sulla condizione esistenziale dell’uomo e della società umana.

«L’eredità di Eduardo è fortissima: per ogni attore è una sfida enorme. La sua è una vita dedicata all’arte, al teatro, al mestiere dell’attore – sottolinea il regista e fondatore di Scena Teatro, Antonello De Rosa - Il rapporto con il piccolo teatro La Mennola è ventennale: in questo piccolo scrigno amo sperimentare le nuove opere e soprattutto far “allenare” i miei attori attraverso il contatto con il pubblico e la vibrazione unica che solo il palcoscenico permette di sperimentare».

In scena un cast corale, composto dagli attori Carlo Simeoni, Caterina Ianni, Maria Robertazzi, Enrica Robertazzi Di Motta, Franca Guarino, Gennaro Rosa, Maria Mazziotti, Lia De Blasio, Mario Capone, Rosanna De Bonis, Giovanni De Santis, Mirella Costabile, Maria Russo, Paolo Puglia, Renato Rescigno, Benedetta Della Cerra, con la direzione organizzativa di Pasquale Petrosino.

Una produzione teatrale che intende rievocare le tante sfumature di Eduardo, genio indiscusso, attore, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e poeta.

La sua è un’opera senza tempo, impegnata nella critica dei paradossi della sua realtà, come in un gioco a “pari e dispari”, attraverso quell’umorismo “che è la parte più amara della risata”. In bilico tra giorni “dispari” dove ‘va tutto storto’ e giorni positivi. Personaggi in chiaroscuro, che si muovono lungo la linea sottile che separa luci ed ombre.

«Un artista che ha saputo osservare la vita, mettendo a nudo le ipocrisie, la disgregazione della famiglia dal dopoguerra al boom economico, le nuove relazioni sociali, la povertà, la dignità, le miserie dell’esistenza, con ironia e malinconia – aggiunge Pasquale Petrosino – Ancora una volta Antonello De Rosa lavora sull’umanità dei suoi attori. Sarà una pièce che regalerà emozioni fortissime allo spettatore, alla ricerca di un equilibrio, di un uomo che, come sosteneva Eduardo, per sua natura è ottimista, ma è deluso dall’ingiustizia che colpisce gli emarginati, dalle ipocrisie, dal conformismo sociale, dai paradossi della società. Un autore che ancora oggi sa parlare alla contemporaneità, sulla linea sottile tra luci ed ombre».