Federico Buffa al Cinema Teatro Charlot, tra emozione e solidarietà Venerdì prossimo a Capezzano un evento speciale promosso da dLiveMedia

Un appuntamento unico che intreccia arte, narrazione e solidarietà, destinato a lasciare un segno nel pubblico e nel territorio. Una serata imperdibile: venerdì 5 dicembre alle 21 sul palco di Capezzano sarà protagonista Federico Buffa, accompagnato dalla voce narrante di Cinzia Ugatti, per un appuntamento che unisce grande teatro, emozione e impegno civile.

L’iniziativa, una collaborazione tra il Cinema Teatro Charlot e dLiveMedia, ha infatti una forte connotazione benefica, essendo un evento solidale dedicato agli amici a quattro zampe. Parte del ricavato sarà destinato a realtà che operano per la cura, la protezione e il benessere degli animali, trasformando lo spettacolo in un gesto concreto di sostegno.

«Siamo felici di portare a Capezzano un artista capace di toccare il pubblico con il potere del racconto» dichiara Roberto Vargiu, direttore di dLiveMedia, «e ancora più felici che questa serata possa avere un impatto positivo oltre il palco».

Sulla stessa linea il direttore del Teatro Charlot, Gianluca Tortora, che sottolinea: «La cultura deve essere un ponte: tra le persone, le emozioni, e anche le buone cause. Aprire il nostro teatro a un evento così significativo è motivo di orgoglio e un invito alla partecipazione di tutta la comunità».

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Charlot, aperto dal giovedì alla domenica dalle ore 17.00, e online sul circuito ticketone. Il costo del biglietto è di 20 euro, diritti di prevendita inclusi.