Nuova esperienza cinematografica per il salernitano Antonio D'Acunto Al Caserta Film Festival sarà presentato il film nel quale interpreta un personaggio della malavita

Antonio D'Acunto, 47enne di Buccino laureato in Sociologia e Crimonologia, sta vivendo un'esperienza importante nel cinema. Il prossimo 13 dicembre al Caserta Film Festival sarà presentata la pellicola del regista Enzo Morzillo nella quale il salernitano intepreta un personaggio della malavita napoletana. Del cast fanno parte attori come Alberto Rossi e Alfredo

Libassi.

D'Acunto è stato impegnato anche a Roma sul prestigioso set del famosissimo attore e regista Mel Gibson. Negli ultimi tempi, inoltre, ha partecipato anche ai film di Nanni Moretti e Sergio Rubini e alla soap opera "Un posto al sole", oltre alla serie "Gomorra - le origini" in arrivo.

"Sto studiando e frequentando una prestigiosa accademia, ringrazio chi ha creduto da sempre in me e ringrazio anche chi qualche volta mi ha screditato facendomi scattare quella molla che mi sta portando in posti magici", ha commentato D'Acunto.