Salerno, in mostra le opere di Marco Salvatelli e Daniela Della Rocca L'esposizione presso il Center Word

Sta avendo un riscontrato positivo, sia in termini di visite che di recensioni ricevute da addetti del settore, la mostra allestita presso il Center Word a Salerno. In esposizione, per tutto il mese di aprile, i lavori di due validi e promettenti artisti salernitani: Marco Salvatelli e Daniela Della Rocca.

Salvitelli, alla sua prima esposizione, ha presentato opere di stile figurativo con la tecnica sia pittorica che grafica. Daniela Della Rocca, oramai nota nell’ambiente per le numerose mostre d’arte presentate nel tempo, è apprezzata per la sua tecnica che annovera l’utilizzo degli strumenti di composizione: dal classico pennello al lavavetri, per l’utilizzo delle forme e dei colori esalta una profonda sensibilità interiore che prontamente si percepisce. I visitatori sono stati allietati anche dalla performance, con musica swing, dei Sound Ladies.

