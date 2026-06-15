"Tutto accade qui": si alza il sipario sulla stagione del Teatro delle Arti Un ricco cartellone di eventi: 10 spettacolo per uno dei luoghi simbolo della cultura

"Tutto accade qui". È con questo claim d’impatto che il Teatro delle Arti di Salerno ha svelato questa mattina, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la sua nuova e attesissima stagione artistica 2026/2027. Un cartellone composto da 10 grandi spettacoli in abbonamento che promette di confermare la struttura di via Grimaldi come uno dei poli teatrali più vivi e in crescita della città.

La vera grande novità di quest'anno, termometro di un successo di pubblico sempre più travolgente, riguarda la rimodulazione dei giorni di replica. Accanto ai tradizionali appuntamenti del sabato (Turno A, ore 20.45) e della domenica (Turno B, ore 18.00), ci sono ben cinque spettacoli che vedranno un'ulteriore replica il venerdì (ore 20.45) e non è affatto da escludere che altri spettacoli in cartellone possano raddoppiare con un'ulteriore replica il venerdì, un segnale tangibile di continuo sviluppo e di una richiesta che intercetta una platea sempre più vasta.

"La risposta del nostro pubblico è il motore di ogni nostra scelta. - ha commentato con orgoglio il direttore artistico Claudio Tortora - Vedere il Teatro delle Arti crescere anno dopo anno, fino a ipotizzare stabilmente la terza replica del venerdì per molti spettacoli, è la dimostrazione che Salerno ha fame di cultura e di teatro di qualità. Questo cartellone nasce per unire il grande respiro nazionale alle eccellenze del nostro territorio, mantenendo sempre fede alla nostra identità".

La nuova stagione si sviluppa come un vero racconto scenico che prenderà il via il 7 e 8 novembre 2026 con Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio in "Nemici come prima" di Gianni Clementi, con un'anteprima fuori abbonamento venerdì 6 novembre. Il testimone passerà poi il 14 e 15 novembre a Massimiliano Gallo con il suo atteso omaggio "Lettera ad Eduardo" (fuori abbonamento il 13), seguito il "5 e 6 dicembre" dalla travolgente ironia di Enzo Iacchetti, protagonista di "Buongiorno Ministro". A ridosso delle festività natalizie, il 19 e 20 dicembre, sarà la volta di Paolo Calabresi affiancato da Carolina Di Domenico in "Tutti gli uomini che non sono".

Il nuovo anno si aprirà nel segno della grande tradizione: il 9 e 10 gennaio 2027 Geppy Gleijeses porterà in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo "Il Sindaco del Rione Sanità". Seguirà il 30 e 31 gennaio l'irresistibile comicità in chiaroscuro di Carlo Buccirosso, autore, regista e protagonista de "L'esorcismo di Don Tonino", che debutterà con l'anteprima del venerdì 29. Il mese di febbraio si preannuncia particolarmente poliedrico: il 6 e 7 febbraio i Gemelli di Guidonia scateneranno la platea con lo show musicale "Gemetflix - Come si cambia", mentre il 27 e 28 febbraio sarà il momento delle grandi emozioni storiche con "Camicette Bianche", il Musical di Marco Savatteri, anticipato dalla replica del venerdì 26. Le battute finali della stagione vedranno il ritorno di Paolo Caiazzo il 6 e 7 marzo con "Quasi quasi ci ritento" (fuori abbonamento il 5), per poi chiudere in grande stile il 20 e 21 marzo con il fascino e la voce di Serena Autieri in "La Sciantosa", per la regia di Gianni Santucci.

Durante la presentazione, Claudio Tortora ha voluto accendere i riflettori anche sulle altre anime del Teatro delle Arti, sottolineando come la struttura non sia solo la casa della stagione principale. C'è grande attesa, infatti, per la rassegna di teatro d'avanguardia "Fo teatro", che anche per il 2026/2027 si preannuncia ricca di appuntamenti di straordinario interesse per il pubblico, confermando un trend di consensi e abbonamenti in costante ascesa, proprio come per tutte le altre rassegne in programma al Delle Arti.

Un successo che passa inevitabilmente anche per il coinvolgimento dei più giovani. Anche per quest’anno si riconferma, infatti, l'eccellente progetto di PCTO con gli istituti superiori di secondo grado intitolato “Studenti al teatro, per un nuovo pubblico consapevole”. Un'iniziativa dal profondo valore formativo che vedrà gli studenti incontrare da vicino i registi e gli attori protagonisti dei vari spettacoli prima di assistere alle rappresentazioni, costruendo così, passo dopo passo, gli spettatori critici di domani.

E sul valore sociale e formativo del teatro, il direttore Tortora ha concluso... "Il Teatro Delle Arti non è un luogo che si frequenta solo nel fine settimana; è un laboratorio sociale permanente. Il successo di formule d'avanguardia come 'Fo teatro' e il legame viscerale con le scuole attraverso il PCTO, e poi ancora i nostri laboratori teatrali, la rassegna di family show curata dalla Compagnia dell'Arte e la rassegna di teatro napoletano diretta da Serena Stella e quella comica diretta da Gianluca Tortora dimostrano che stiamo tracciando la strada giusta. Portare i ragazzi in sala, farli dialogare con gli artisti e renderli partecipi del processo creativo significa investire concretamente sul futuro culturale della nostra comunità."