Salernitana, Sebastiani avvisa per Ferraris: "Cessione alle nostre condizioni" Il presidente del Pescara detta la linea per l'attaccante

Il calciomercato è ancora alle porte ma i primi rumors iniziano a farsi insistenti. La Salernitana non farà scattare il diritto di riscatto per Andrea Ferraris, seconda punta che per il club granata è considerata comunque una certezza nel 3-4-1-2 di Serse Cosmi. Il club granata non verserà i 140mila euro concordati con il Pescara la scorsa estate per l’opzione di acquisto a titolo definitivo. Si proverà a strappare delle condizioni più al risparmio sfruttando la volontà del calciatore che apre ad una possibile permanenza a Salerno così come per il contratto in scadenza nel giugno 2027.

Sulla possibilità di un addio ha risposto il patron del Pescara Daniele Sebastiani al quotidiano "Il Centro": «Ferraris fa parte di uno dei calciatori che hanno mercato, ma si muoveranno solo alle nostre condizioni. Altrimenti giocheranno per il Pescara». La Salernitana aspetta un segnale. Ferraris osserva e spera.