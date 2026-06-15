Salernitana, possibile derby da ex per Donnarumma: la Scafatese spinge I canarini sognano il colpo per i pali

Un vuoto tra i pali. La Salernitana fa i conti con una possibile rivoluzione tra i pali. Se le strategie di mercato del ds Faggiano dovrebbero spingere Federico Brancolini verso il ritorno all’Empoli, con il mancato diritto di riscatto da 100mila euro per poi provare ad abbassare le richieste nelle prossime settimane. Al momento i pali resterebbero solo del giovane Cevers, anche per la decisione della Salernitana di separarsi da Antonio Donnarumma. L’estremo difensore, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha lanciato segnali di apertura verso una possibile permanenza ma al momento non c’è apertura.

La Scafatese prepara l’assalto

Per il portiere però il futuro potrebbe ancora essere in serie C. Negli ultimi giorni, la Scafatese ha mosso passi concreti per avvicinarsi alle richieste dell’estremo difensore. Il portiere stabiese, classe 1990 e fratello maggiore dell’ex milanista Gigio, viene considerato l’usato sicuro ideale per guidare la retroguardia campana. Donnarumma non chiude la porta, pensa ad un possibile trasferimento anche alla luce del mercato importante che i canarini si preparano ad affrontare: sullo sfondo le suggestioni Insigne e Coda ma non solo.